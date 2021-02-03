В США утвердили нового главу министерства внутренней безопасности. Впервые им стал латиноамериканец

Алехандро Майоркас будет первым латиноамериканцем и иммигрантом, который возглавит ведомство. За него проголосовали 56 сенаторов, 43 выступили против.

Майоркас управлял службой гражданства и иммиграции США во время президентства Обамы Фото: ЕРА

Сенат США утвердил кандидатуру Алехандро Майоркаса на пост главы министерства внутренней безопасности, сообщил американский телеканал CNN 2 февраля.

Майоркас станет первым латиноамериканцем и иммигрантом, который возглавит ведомство. За него проголосовали 56 сенаторов, 43 выступили против.

Новый глава министерства сыграет важную роль в новой администрации. Ожидается, что он быстро начнет менять иммиграционную политику, введенную администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Также он будет управлять реакцией на пандемию коронавирусной инфекции и отвечать на угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов.

Майоркас был директором службы гражданства и иммиграции США, агентства в составе министерства внутренней безопасности при 44-м президенте Соединенных Штатов Бараке Обаме.

В этом ведомстве не было главы с тех пор, как весной 2019 года бывший президент США Дональд Трамп уволил министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

Майоркас – юрист кубинского происхождения и один из главных архитекторов иммиграционной программы США под названием "Отложенные действия по прибытии детей" (Deferred Action for Childhood Arrivals).