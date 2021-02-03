ГОРДОН
 
 
МИР

В США утвердили нового главу министерства внутренней безопасности. Впервые им стал латиноамериканец

Алехандро Майоркас будет первым латиноамериканцем и иммигрантом, который возглавит ведомство. За него проголосовали 56 сенаторов, 43 выступили против.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Майоркас управлял службой гражданства и иммиграции США во время президентства Обамы
Майоркас управлял службой гражданства и иммиграции США во время президентства Обамы
Фото: ЕРА

Сенат США утвердил кандидатуру Алехандро Майоркаса на пост главы министерства внутренней безопасности, сообщил американский телеканал CNN 2 февраля.

Майоркас станет первым латиноамериканцем и иммигрантом, который возглавит ведомство. За него проголосовали 56 сенаторов, 43 выступили против.

Новый глава министерства сыграет важную роль в новой администрации. Ожидается, что он быстро начнет менять иммиграционную политику, введенную администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Также он будет управлять реакцией на пандемию коронавирусной инфекции и отвечать на угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов.

Майоркас был директором службы гражданства и иммиграции США, агентства в составе министерства внутренней безопасности при 44-м президенте Соединенных Штатов Бараке Обаме.

В этом ведомстве не было главы с тех пор, как весной 2019 года бывший президент США Дональд Трамп уволил министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

Майоркас – юрист кубинского происхождения и один из главных архитекторов иммиграционной программы США под названием "Отложенные действия по прибытии детей" (Deferred Action for Childhood Arrivals).

Теги: Барак Обама, Сенат США, иммиграция, Дональд Трамп, безопасность, Кирстен Нильсен, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Алехандро Майоркас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Что с лицом?", "Выглядит как мама моего бывшего", "Пол меняет". Тарзан озадачил поклонников сильно изменившимся лицом
"Что с лицом?", "Выглядит как мама моего бывшего", "Пол меняет". Тарзан озадачил поклонников сильно изменившимся лицом
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS