В США утвердили нового главу министерства внутренней безопасности. Впервые им стал латиноамериканец

Сенат США утвердил кандидатуру Алехандро Майоркаса на пост главы министерства внутренней безопасности, сообщил американский телеканал CNN 2 февраля.
Майоркас станет первым латиноамериканцем и иммигрантом, который возглавит ведомство. За него проголосовали 56 сенаторов, 43 выступили против.
Новый глава министерства сыграет важную роль в новой администрации. Ожидается, что он быстро начнет менять иммиграционную политику, введенную администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Также он будет управлять реакцией на пандемию коронавирусной инфекции и отвечать на угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов.
Майоркас был директором службы гражданства и иммиграции США, агентства в составе министерства внутренней безопасности при 44-м президенте Соединенных Штатов Бараке Обаме.
В этом ведомстве не было главы с тех пор, как весной 2019 года бывший президент США Дональд Трамп уволил министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.
Майоркас – юрист кубинского происхождения и один из главных архитекторов иммиграционной программы США под названием "Отложенные действия по прибытии детей" (Deferred Action for Childhood Arrivals).