ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп может направить в Сенат США письменные показания по делу об импичменте – СМИ

По данным канала NBC News, 45-й президент США Дональд Трамп не намерен появляться в Сенате во время рассмотрения дела о его импичменте.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каденция Трампа завершилась 20 января
Каденция Трампа завершилась 20 января
Фото: EPA

45-й президент США Дональд Трамп может направить письменный ответ на обвинения по делу о его импичменте. Об этом 27 января сообщил канал NBC News со ссылкой на источники.

По данным канала, Трамп обдумывает такой шаг, но появляться лично в Сенате во время рассмотрения импичмента не собирается. 

Также NBC News сообщил, что Трамп расширяет команду своих адвокатов. В частности, к ней присоединился адвокат Джошуа Ховард, работавший в минюсте США и занимавшийся расследованием дела 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампу. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если Трамп будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

25 января Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампу. 

Это уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Конгресс США, импичмент, Сенат США, Дональд Трамп, импичмент Трампа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
Умер известный российский актер Болсунов
Умер известный российский актер Болсунов
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
"Теперь официально". Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на "Евровидении 2021"
"Теперь официально". Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на "Евровидении 2021"
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется G
Дмитрий ГОРДОН
Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса
Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса
"Этот огонь перегорел". Волочкова рассталась с сожителем
"Этот огонь перегорел". Волочкова рассталась с сожителем
Кухар снялась в "голом" купальнике
Кухар снялась в "голом" купальнике
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS