Сенат может начать рассматривать импичмент Трампу через час после инаугурации Байдена – СМИ

Если документы по импичменту президента США Дональда Трампа поступит в Сенат до 19 января, заседание может начаться в 13.00 20 января – через час после того, как избранный президент Джо Байден будет приведен к присяге. Для начала процедуры необходимо согласие всех сенаторов, отметило издание Politico.

Сенат США может начать рассматривать вопрос импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом пишет Politico.

Если обвинение поступит в Сенат до 19 января, заседание может начаться в 13.00 20 января – через час после того, как Байден будет приведен к присяге. Для начала процедуры необходимо согласие всех сенаторов.

В этот день параллельно также может быть рассмотрено назначение новых членов правительства. Газета отмечает, что многие республиканцы не согласны с объявленным Палатой представителей импичментом Трампу, некоторые считают его неконституционным, поэтому добиться согласия на рассмотрение сразу двух вопросов может быть сложно.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США. Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл заявил 13 января, что считает невозможным быстрое принятие решения по процедуре импичмента Трампа.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Это уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.