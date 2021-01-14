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Байден прокомментировал объявление Палатой представителей импичмента Трампу

Избранный президент США Джо Байден надеется, что сенаторы "справятся со своими конституционными обязанностями" по импичменту нынешнему президенту Дональду Трампу, а также "займутся другими неотложными делами этой страны".

Байден: Сегодня в ходе двухпартийного голосования Палата представителей проголосовала за импичмент и привлечение президента Трампа к ответственности
Байден: Сегодня в ходе двухпартийного голосования Палата представителей проголосовала за импичмент и привлечение президента Трампа к ответственности
Фото: EPA

Избранный президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат рассмотрит вопрос импичмента нынешнему президенту Дональду Трампу и займется решением других вопросов. Об этом он заявил 13 января в Twitter.

"Сегодня в ходе двухпартийного голосования Палата представителей проголосовала за импичмент и привлечение президента Трампа к ответственности. Теперь процесс продолжается в Сенате – и я надеюсь, что они справятся со своими конституционными обязанностями по импичменту, а также займутся другими неотложными делами этой страны", – заявил он.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Это уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл заявил 13 января, что считает невозможным быстрое принятие решения по процедуре импичмента Трампа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, импичмент, Сенат США, Дональд Трамп, Палата представителей, импичмент Трампа
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