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Карасев: Должен согласиться с Порошенко, который понимает незаконность санкций против Медведчука

Политолог Вадим Карасев объяснил, почему санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne ввел нынешний президент Владимир Зеленский, а не его предшественник Петр Порошенко.

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Вадим Карасев: Порошенко дал достаточно точный ответ, почему он не ввел санкции против Медведчука
Вадим Карасев: Порошенко дал достаточно точный ответ, почему он не ввел санкции против Медведчука
Фото: pershyj.com

Пятый президент Украины Петр Порошенко не наложил санкции на каналы, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, из-за того, что тот – гражданин Украины, и поэтому такие санкции были бы незаконными и бесперспективными, заявил в Facebook политолог Вадим Карасев. Он опубликовал видео вышедшего накануне эфира Общественного, где Порошенко объясняет, почему при нем не вводили санкции против Медведчука, а в комментарии к посту заявил, что согласен с такой позицией.

"Многие спрашивают: почему Зеленский, а не Порошенко ввел санкции против телеканалов? Вот короткое видео, в котором Порошенко дал достаточно точный ответ, почему он не ввел санкции против Медведчука: "Потому что Медведчук – гражданин Украины", – процитировал бывшего президента Вадим Карасев. – Тот редкий момент, когда я должен согласиться с пятым президентом: он прекрасно понимал бесперспективность и незаконность санкций".

https://www.facebook.com/vadim.karasev/posts/3722426734491139

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалыЗеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Порошенко заявил сегодня, что закон запрещает вводить санкции против граждан Украины, однако он "политически поддержал" решение Зеленского применить ограничительные меры против Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. 

Экс-президент отметил, что поздравляет СБУ с проведенной антитеррористической операцией, и добавил, что два года назад спецслужба такой информации, которая сейчас позволила ввести санкции, ему не предоставила.

Теги: СБУ, Петр Порошенко, Вадим Карасев, санкции, СНБО, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, NewsOne, ОПЗЖ
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