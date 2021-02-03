Сайт телеканала ZIK переехал на резервный адрес, поскольку старый домен у него забрали.

Сайту телеканала уже вернули прежний домен zik.ua, но неизвестно, на какой срок Фото: zikua.tv

Сайт телеканала ZIK переехал на новый домен zikua.tv. С предыдущего адреса, zik.ua, в настоящее время работает перенаправление, передает корреспондент "ГОРДОН".

Сайт переехал на резервный адрес "из-за вмешательства госорганов в работу основного домена", сообщается на новом сайте ZIK. "Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". Владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать", – сказано в сообщении.

Авторы сообщения отмечают, что позднее сайту телеканала вернули прежний домен zik.ua, однако неизвестно, на какой срок, поэтому редирект продолжает действовать.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что за если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Украинский Минкульт намерен просить платформу YouTube также закрыть каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.