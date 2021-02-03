Порошенко считает, что санкции против Козака и его телеканалов могут быть незаконными. При этом посетовал, что Зеленский два года тянул с их введением

Пятый президент Украины Петр Порошенко, комментируя введение президентом Владимиром Зеленским санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и связанных с ним телеканалов, заявил, что поддерживает это решение "как направленное на защиту Украины".

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что закон запрещает вводить санкции против граждан Украины, однако "политически поддержал" решение действующего главы государства Владимира Зеленского применить ограничительные меры против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Об этом он написал в Facebook 3 февраля.

"Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты. […] В октябре 2018 именно наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах против пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что это наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием честными и прозрачными. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский", – написал Порошенко.

При этом экс-президент добавил, что украинское законодательство "прямо запрещает вводить санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма".

Вместе с тем он выразил недоумение, "почему Зеленский ждал целых два года, пока пророссийская истерия на каналах набрала невиданных ранее оборотов, и даже заявлял, что не имеет прав и полномочий закрывать любой канал". "И почему решение СНБО не касается канала "Наш", где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов?", – спросил Порошенко.

"Тем не менее политически мы поддерживаем решение СНБО как направленное на защиту Украины. Мы понимаем, что оно стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, которые проводили свои кампании на указанных телеканалах. Надеемся, что свою позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь", – заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.