Эстония и Литва поддержали введение санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK

В МИД Эстонии и Литвы заявили, что поддерживают решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Министерство иностранных дел Эстонии 3 февраля на странице в Twitter сообщило, что понимает и поддерживает Украину в решении ввести санкции. Таким образом дипломаты отреагировали на блокировку вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине.

"Эстония понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках ее законодательства для противодействия мероприятиям, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", – сообщили в посольстве.

#Estonia understands and supports the steps taken by #Ukraine within the bounds of its legislature to counter measures directed against its independence, sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine @MFAestonia

@rnbo_gov_ua — Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) February 3, 2021

Посольство Литвы в Киеве также заявило, что поддерживает усилия Украины в защите от российской дезинформации и гибридной агрессии.

"Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины в защите от российской дезинформации и гибридной агрессии", – говорится в сообщении.

Lithuania supports free and democratic Ukraine, its sovereignty, territorial integrity and Ukraine’s efforts to defend itself from Russia’s disinformation and hybrid aggression. — LTembassyUA (@LTembassyUA) February 3, 2021

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Телеканалы заявили о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Глава СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", отметил советник.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля.