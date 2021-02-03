Порошенко заявил, что СБУ не предоставляла ему информации о Козаке

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что два года назад у него не было информации о причастности нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака "к деятельности террористических организаций".

Экс-президент Украины Петр Порошенко поздравил СБУ с проведенной антитеррористической операцией. Видеообращение опубликовано в Facebook 3 февраля.

Он отметил, что в результате операции были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации.

"Впервые за два года появилась эта информация. Хочу отметить, что два года назад СБУ не предоставила мне как президенту подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом. Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организации получат подозрение и в ближайшие дни и СБУ, и Офис генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения", – заявил Порошенко.

Он высказал надежду на то, что иностранные партнеры Украины с пониманием и поддержкой отнесутся к решению Совета национальной безопасности и обороны.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Украинский Минкульт намерен просить платформу YouTube также закрыть каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского в связи с решением о санкциях против каналов.