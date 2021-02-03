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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Имущество Черноморского флота РФ в Крыму подлежит возврату или переходу в собственность Украины – Резников

Украина считает Харьковские соглашения из РФ "никчемными", заявил в интервью LB.ua вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Харьковские соглашения являются неконституционными, отметил Резников
Харьковские соглашения являются неконституционными, отметил Резников
Фото: kmu.gov.ua

Имущество Черноморского флота РФ в Крыму после деоккупации полуострова перейдет в собственность Украины. Это прописано в законопроекте "О государственной политике переходного периода", его готовят в правительстве, заявил в интервью LB.ua вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия сама прекратила действие Харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота РФ на полуострове до 2042 года. Украина теперь считает эти соглашения "никчемными", сказал Резников.

"В статье 17 Конституции четко определено, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы. Раньше для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит – Харьковские соглашения являются неконституционными… Все имущество, в том числе и Черноморского флота, подлежит возврату или переходу в собственность Украины", – добавил Резников.

В Государственном бюро расследований 28 января заявили, что письменно сообщили о подозрении в государственной измене беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу из-за подписания так называемых Харьковских соглашений в апреле 2010 года. Следствие считает заключение этих соглашений одним из эпизодов реализации плана по оккупации Россией Крыма. 

Янукович и тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев подписали соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины 21 апреля 2010 года.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объяснили в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.

Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Украина, правительство, оккупация, аннексия, Алексей Резников, закон, законопроект, реинтеграция, вице-премьер, имущество, соглашение, войска
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