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США и Россия продлили Договор о сокращении ядерного вооружения на пять лет

Сообщая о продлении Договора о сокращении ядерного вооружения, в МИД РФ упомянули "деструктивную политику США", а в Госдепе подчеркнули, что "ясно понимают проблемы, которые Россия представляет для Соединенных Штатов и мира".

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Договор будет действовать без каких-либо изменений или дополнений в том виде, в котором он был подписан в 2010 году
Договор будет действовать без каких-либо изменений или дополнений – в том виде, в котором он был подписан в 2010 году
Фото: depositphotos.com

Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В министерстве иностранных дел России сообщили, что 3 февраля состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора "на строго паритетной основе, ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон".

Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений или дополнений – в том виде, в котором он был подписан в 2010 году.

В министерстве отметили, что ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор между президентами США и России 26 января. 

В МИД РФ рассчитывают, "что достигнутое с Вашингтоном понимание... позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространением".

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении на сайте Госдепа отметил, что США взаимодействуют с Российской Федерацией таким образом, чтобы продвигать американские интересы. "Мы по-прежнему ясно понимаем проблемы, которые Россия представляет для Соединенных Штатов и мира", – подчеркнул он. 

В заявлении говорится, что США, продлив договор, получат время для работы по договоренностям с Россией по контролю над всеми типами ядерного оружия.

"Продление договора позволит нам контролировать соблюдение его Россией и предоставит нам более полное представление о ядерном потенциале России. В частности, речь пойдет об обмене данными благодаря инспекциям, которые позволяют инспекторам США наблюдать за российскими ядерными силами и объектами", – написал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что продление договора будет способствовать безопасности США, их союзников и мира в целом, поскольку "неконтролируемая конкуренция в сфере ядерного оружия создала бы угрозы для всех нас".

НАТО приветствовал и полностью поддержал продление соглашения. В Альянсе подчеркнули, что договор способствует международной стабильности.

В то же время в НАТО также отметили, что осознают "проблемы, которые создает Россия". "Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности", – сказано в заявлении. 

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.

Как отмечало агентство Associated Press, 45-й президент США Дональд Трамп хотел не продлевать это соглашение, а подписать новый трехсторонний договор при участии Китая. Представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил 9 июня 2020 года, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних ядерных переговорах, сообщал телеканал CGTN.

Теги: Россия, США, НАТО, ядерное оружие, Госдепартамент США, вооружение, Энтони Блинкен, ракеты, соглашение
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