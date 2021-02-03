ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

США не отказываются от санкций в отношении "Северного потока – 2" – Госдеп

Немецкая газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепартаменте США ответили, что Байден четко назвал газопровод "плохой сделкой".

Строительство газопровода началось в 2018 году
Строительство газопровода началось в 2018 году
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты оставляют за собой право применить санкции к тем, кто будет предпринимать попытки достроить или сертифицировать российский газопровод "Северный поток – 2". Об этом говорится в ответе Госдепартамента США на запрос "Укринформа"

"Мы будем следить за действиями по достройке или сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет место, примем решение о возможности применения санкций", – говорится в сообщении.

Немецкая газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы.

В Госдепе ответили, что президент США Джо Байден четко назвал "Северный поток – 2" – плохой сделкой

США продолжат работать с союзниками и партнерами, "чтобы обеспечить для Европы надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения", которая не будет подрывать коллективную безопасность, подчеркнули в ведомстве. 

Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января. В Белом доме заявляли, что он считает "Северный поток – 2" "плохой сделкой для Европы", и новая администрация оценит меры против строительства газопровода, принятые администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. 

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, санкции, Джо Байден, Госдепартамент США, строительство, газопровод, Страна, Северный поток – 2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Обнародованы фрагменты песен, одну из которых Go-A споют на "Евровидении 2021". Аудио
Обнародованы фрагменты песен, одну из которых Go-A споют на "Евровидении 2021". Аудио
Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
"Счастлива, что сказала "да". Осадчая и Горбунов отмечают льняную свадьбу
"Счастлива, что сказала "да". Осадчая и Горбунов отмечают льняную свадьбу
Шепелев сообщил о беременности своей девушки
Шепелев сообщил о беременности своей девушки
"Невозможно провести так, как привыкли". Организаторы "Евровидения 2021" отказались от полноформатного шоу
"Невозможно провести так, как привыкли". Организаторы "Евровидения 2021" отказались от полноформатного шоу
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
Горянский переболел COVID-19
Горянский переболел COVID-19
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS