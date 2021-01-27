Байден считает, что "Северный поток – 2" станет "плохой сделкой для Европы"

Администрация президента США Джо Байдена оценит санкции, принятые против строительства газопровода "Северный поток – 2" командой бывшего президента США Дональда Трампа, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент США Джо Байден считает газопровод "Северный поток – 2" "плохой сделкой для Европы". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, который транслировали на странице Белого дома в Facebook 26 января.

Она отметила, что новая администрация оценит меры против строительства газопровода, принятые администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.

"Мы знаем, что предыдущая администрация вводила против газопровода новые санкции. Сейчас мы проводим обзор этих мер и консультируемся с нашими европейскими партнерами", – добавила пресс-секретарь.

Тему "Северного потока – 2" Байден обсуждал во время разговора по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, отметила Псаки.

Проблема "Северного потока – 2" постепенно приобретает приоритет на фоне утверждения Сенатом США членов команды Байдена, которые могут влиять на решения по проекту, включая госсекретаря Энтони Блинкена, сделало выводы агентство Reuters 26 января. Ожидается, что в ближайшее время Госдепартамент США представит Конгрессу отчет об организациях, помогающих "Газпрому" достроить газопровод. За этим могут последовать меры, чтобы компании вышли из проекта, уточнило агентство.