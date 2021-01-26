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Михаил Крутихин
Михаил Крутихин

Партнер консалтинговой компании Rusenergy.


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"Северный поток – 2" убит американцами еще в декабре 2019 года. Но следить за возней вокруг этого проекта чрезвычайно увлекательно

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Правило, которому я на основании многолетнего опыта неукоснительно следую: любое сообщение из российского официального источника следует считать брехней, пока не доказано обратное.

Не спешите воспроизводить заявления газпромовской конторы о том, что возобновилось строительство "Северного потока – 2". Проследите (хотя бы через MarineTraffic) за движением судов, занятых на этом проекте.

Переправленный еще летом с Дальнего Востока плавучий кран "Академик Черский" стоит в Висмаре после челночного снования между германскими портами и якорной стоянкой на траверзе Калининграда.

Уже находящаяся под американскими санкциями трубоукладочная баржа "Фортуна" ушла 21 января из Ростока и с тех пор торчит без движения на холодном ветру в 15 узлов возле точки, где кончается проложенная с германского берега трасса злополучного газопровода. В лучшем случае она конопатит наглухо ни с чем не соединенные концы этих труб.

Теперь представим гипотетическое начало работ в датской исключительной экономической зоне на глубинах более 100 футов, то есть под санкциями США. Трубы для укладки находятся в порту Мукран, куда американские сенаторы уже направляли грозное предупреждение о санкциях. Стоит немцам организовать оттуда снабжение операций "Фортуны", наказание не заставить себя ждать.

Другие германские порты, куда до недавнего времени заходила "Фортуна", – Висмар и Росток – потенциально тоже под ударом. Примут они санкционное судно, рискуя нарваться на гнев американцев? Из Мукрана, кстати, на днях ушли два из трех норвежских круизных лайнеров, которые организовали там зимнюю стоянку. Санкций для тех, кто пользуется услугами этого порта, опасаются?

Ничего не прогнозирую, но следить за возней вокруг убитого американцами в декабре 2019 года проекта чрезвычайно увлекательно.

Источник: Михаил Крутихин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, санкции, строительство, газопровод, Северный поток – 2, Михаил Крутихин
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