Швейцарский страховщик вышел из проекта "Северный поток – 2" после новых санкций США – Bloomberg

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group вышла из проекта "Северный поток – 2", поскольку она рискует попасть под санкции США из-за проведения технической сертификации и страхования газопровода, сообщили источники агентства Bloomberg.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG решила прекратить страховать строительство газопровода "Северный поток – 2", чтобы не попасть под новые санкции США. Об этом сообщило агентство Bloomberg 15 января со ссылкой на собственные источники.

Zurich Insurance Group может попасть под санкции из-за проведения технической сертификации и страхования газопровода. Речь идет о санкциях, вступивших в силу после принятия оборонного бюджета США на 2021 год.

Zurich Insurance Group вышла из проекта вслед за двумя другими европейскими компаниями – норвежским сертификатором DNV GL и датской инженерной фирмой Ramboll.

Представитель швейцарской компании отказался комментировать Bloomberg эту информацию, сославшись на конфиденциальность. Страховщик имеет "всеобъемлющую систему соблюдения нормативных требований" и обязуется соблюдать все положения о санкциях, сообщило агентство.

У Zurich Insurance Group в США есть крупный бизнес, отметил собеседник Reuters. Он добавил, что швейцарская компания была одним из 20 страховщиков, которые участвуют в проекте.

По данным Датского энергетического агентства, оператор Nord Stream 2 по-прежнему может обратиться к другим страховщикам, в том числе и в России, поскольку ограничений на страну происхождения компаний, страхующих проект, нет.