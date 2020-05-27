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США готовят новые санкции против "Северного потока – 2", в Германии отказались экстрадировать Онищенко. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 27 мая.

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Посол США в Германии уверен, что новые санкции против "Северного потока 2" будут приняты уже скоро
Посол США в Германии уверен, что новые санкции против "Северного потока – 2" будут приняты уже скоро
Фото: EPA

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 мая COVID-19 подтвердили у 21 905 человек7995 из них выздоровели, 658 – умерли. За сутки выявлен 321 больной (420 вылечились, 14 умерли). Больше всего больных выявили в Черновицкой области (43), Ровенской области (39) и Киеве (29).

Это уже второй день в Украине, когда число вылечившихся больше, чем количество выявленных больных. Кроме того, впервые больше выздоровевших, чем заразившихся, обнаружено в столице. За сутки там заболело 29 человек, а выздоровело – 44.

Большинство областей Украины готовы ко второму этапу смягчения карантина

В Минздраве Украины заявили, что 17 украинских областей готовы ко второму этапу смягчения карантинных ограничений. Неготовыми оказались семь областей. В Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой – неудовлетворительные показатели случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Также в Черновицкой области превышена допустимая норма загруженности больниц.

В Луганской и Донецкой областях провели недостаточное количество лабораторных тестов на COVID-19.

США готовы ввести новые санкции против "Северного потока – 2"

США планируют ввести новые санкции против компаний и лиц, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2". Посол США в Германии Ричард Гренелл считает, что соответствующий законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США.

Вместе с тем, официальный Берлин выразил обеспокоенность заявлениями Гренелла. В министерстве экономики и энергетики Германии заявили, что сейчас, когда мир борется с пандемией коронавируса, "не время раскручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстратерриториальными, противоречащими международному праву, санкциями". 

Немецкий суд отказал Украине в экстрадиции Онищенко

Суд Германии отказал Украине в экстрадиции и постановил освободить из-под стражи бывшего внефракционного нардепа и бизнесмена Александра Онищенко. В суде объяснили это тем, что "невозможно установить, может ли иметь преследование в Украине политические мотивы".

В суде также отметили, что обращались к украинской стороне с просьбой подробно описать предполагаемые условия содержания фигуранта, но получили лишь "слишком общую информацию".

Теги: Украина, Александр Онищенко, Северный поток – 2, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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