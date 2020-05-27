Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В Украине на этой неделе запустят первый этап сокращения тюрем

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Минюст не может позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Малюська заявил, что почти ни одна тюрьма в Украине не заполнена на 100%
Малюська заявил, что почти ни одна тюрьма в Украине не заполнена на 100%
Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции Украины уже на этой неделе планирует запустить первый этап сокращения тюрем. Об этом в интервью изданию Mind сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания)", – отметил он.

По словам чиновника, Минюст не может позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

"Но это не означает ликвидацию именно таких заведений. Может, они не наполнялись искусственно – из-за определенных лобби туда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия", – рассказал глава ведомства.

В ноябре прошлого года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.

Теги: Украина, Министерство юстиции, тюрьмы, Денис Малюська
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Пид...раски". Рамина Эсхакзай пожаловалась на девушек, которые пишут сообщения ее бойфренду-адвокату
"Пид...раски". Рамина Эсхакзай пожаловалась на девушек, которые пишут сообщения ее бойфренду-адвокату
"Сердце разбилось, когда вы рассказывали о сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары
"Сердце разбилось, когда вы рассказывали о сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары
"Привыкли хапать миллионы". Куклачев опроверг заявления коллег о бедственном положении
"Привыкли хапать миллионы". Куклачев опроверг заявления коллег о бедственном положении
Платье-кольчуга и шоколадный торт. Руслана показала, как отпраздновала день рождения
Платье-кольчуга и шоколадный торт. Руслана показала, как отпраздновала день рождения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS