В Украине на этой неделе запустят первый этап сокращения тюрем

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Минюст не может позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

Малюська заявил, что почти ни одна тюрьма в Украине не заполнена на 100% Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции Украины уже на этой неделе планирует запустить первый этап сокращения тюрем. Об этом в интервью изданию Mind сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания)", – отметил он.

По словам чиновника, Минюст не может позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

"Но это не означает ликвидацию именно таких заведений. Может, они не наполнялись искусственно – из-за определенных лобби туда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия", – рассказал глава ведомства.

В ноябре прошлого года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.