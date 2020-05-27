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Евросоюз поддерживает принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте в Украине – Криклий

Развитие внутреннего водного транспорта в Украине повысит объемы грузоперевозок с текущих 12 млн тонн до 30 млн тонн в год, заявил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

В январе 2019 года Еврокомиссия начала проект "Содействие транспортному развитию реки Днепр"
В январе 2019 года Еврокомиссия начала проект "Содействие транспортному развитию реки Днепр"
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Европейский союз поддерживает принятие законопроекта №1182 1-Д "О внутреннем водном транспорте в Украине". Об этом после онлайн-конференции с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению министра, принятие этого законопроекта необходимо для начала реформы речных перевозок в Украине.

"Речные перевозки были и остаются самым дешевым и наиболее экологичным способом доставки грузов из всех возможных. С принятием закона "О внутреннем водном транспорте" мы ожидаем рост объема грузоперевозок с текущих 12 млн тонн до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13–16 млрд грн ежегодно. Развитие судостроения одновременно будет способствовать созданию новых рабочих мест и привлечению украинских и иностранных инвестиций. Кроме этого, принятие законопроекта поможет значительно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. А это миллиарды гривен", – подчеркнул Криклий.

По его словам, сейчас проект закона дорабатывается ко второму чтению.

"Украинская речная сеть имеет потенциал стать основой модернизированной транспортной системы Украины. Однако для этого нужны реформы, и принятие нового закона стало бы первым шагом", – отметил Маасикас.

Как уточнили в Мининфраструктуры, в январе 2019 года Еврокомиссия начала проект "Содействие транспортному развитию реки Днепр", согласно которому оказывает помощь Украине в разработке нового закона "О внутреннем водном транспорте" и его подзаконных актов. Кроме этого, проект помогает повышать квалификацию и наращивать потенциал различным государственным структурам для выполнения функций, связанных с внутренним водным транспортом.

28 апреля 2020 года участники рынка судоперевозок и судостроения в ходе круглого стола заявили, что Мининфраструктуры мешает развитию внутренних водных путей Украины.

По их мнению, зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №1182 1-Д "О внутреннем водном транспорте" в случае утверждения ухудшит условия перевозок во внутренних водах Украины, так как документ содержит угрозу монополизации лоцманских услуг. По убеждению предпринимателей, терминология в законопроекте не соответствует общепринятой, что приведет к противоречиям и поводу для вмешательства госорганов в работу речных перевозчиков. Также они отметили, что законопроект вводит множество госсервисов, которые не нужны бизнесу.

Теги: транспорт, Украина, инвестиции, Еврокомиссия, бизнес, реформы, Днепр, Европейский союз, Владислав Криклий, Мининфраструктуры, Матти Маасикас
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