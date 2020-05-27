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В ВАКС объяснили, почему сняли обязательства с Альперина

В Высшем антикоррупционном суде объяснили, что из-за применения к бизнесмену Вадиму Альперину нового залога в большем размере изменилась и мера пресечения, а следовательно, действие обязательств прекратилось.

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О том, что с Альперина сняли все обязательства, стало известно 21 мая
О том, что с Альперина сняли все обязательства, стало известно 21 мая
Фото: Вадим Альперин / Facebook

Высший антикоррупционный суд снял обязательства с одесского бизнесмена Вадима Альперина, поскольку они утратили силу после увеличения ему размера залога 16 апреля. Об этом говорится в комментарии судьи-спикера ВАКС Веры Михайленко на сайте суда.

В ВАКС пояснили, что процессуальные обязательства, которые возлагаются на подозреваемого в порядке ст. 194 УПК Украины, являются дополнением к любой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Там добавили, что эти обязательства прекращают свое действие вследствие истечения, изменения или отмены меры пресечения, а если во время апелляции решение суда отменяется или изменяется, то его первоначальная сила теряется.

Процессуальные обязанности на Альперина возложил судья ВАКС 29 ноября 2019 года. Срок их действия продлевался на основании соответствующих ходатайств, в частности постановлением от 23 марта 2020-го он был продлен до 23 мая 2020 года включительно, отмечает Михайленко.

Параллельно прокурор обратился в ВАКС с ходатайством о взыскании залога в доход государства и увеличении залога Альперину.

В удовлетворении данного ходатайства суд отказал 18 марта 2020 года, то есть мера пресечения не изменилась, а ранее возложенные обязательства продолжили свое действие.

Однако 16 апреля Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила жалобу прокурора, чем отменила постановление судьи ВАКС от 18 марта.

Апелляционная палата своим постановлением взыскала в доход государства часть залога в сумме 35 млн  грн и увеличила Альперину размер залога до 76,5 млн грн.

Отмечается, что во время апелляции вопрос о возложении на Альперина процессуальных обязанностей не решался, а возложенные предварительно обязательства утратили силу.

"Из-за применения к подозреваемому залога в большем размере произошло изменение меры пресечения, следовательно, сила дополнительно возложенных к первоначально примененному пресечению обязательств прекратилась. Таким образом, на момент подачи и рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока действия обязательств подозреваемому эти обязательства уже прекратили свое действие в связи с изменением подозреваемому меры пресечения без решения вопроса возложения процессуальных обязательств, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины", – отметила судья.

О том, что с Альперина сняли все обязательства, стало известно 21 мая. В комментарии изданию "Слово и дело" прокурор САП Роман Сымкив сообщил, что прокуратура будет подавать ходатайство о возложении обязательств на Альперина.

Альперина, известного как "король контрабанды", задержали 27 ноября 2019 года, ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина до 25 января 2020 года с альтернативой залога в 70 млн грн. 2 декабря за него внесли залог, бизнесмен вышел из СИЗО.

Теги: Украина, контрабанда, Вадим Альперин, ВАКС
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