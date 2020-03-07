Во время расследования дела Альперина хранившиеся в прокуратуре $272 тыс. подменили на фальшивые – "Слідство.Інфо"

После разоблачения конвертационного центра в Одессе в рамках расследования деятельности бизнесмена Вадима Альперина правоохранители изъяли $800 тыс. Но когда пришло время возвращать деньги владельцам, оказалось, что значительная сумма подменена фальшивыми купюрами, говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

В прокуратуре Киева пропали $272 тыс., изъятых после разоблачения одного из конвертационных центров, об этом говорится в расследовании проекта "Слідство.Інфо", опубликованном 6 марта.

$800 тыс., обнаруженные следователями во время обысков в Одессе в рамках расследования деятельности бизнесмена Вадима Альперина, арестовали в сентябре 2017 года, а в декабре того же года суд обязал вернуть их формальным владельцам. Одним из них был одессит Олег Себов, который, по данным правоохранителей, является доверенным лицом Альперина.

Арестованные деньги, как впоследствии установил суд, в течение пяти месяцев хранились не на депозитном счете, как того требует процедура, а в мешках непосредственно в помещении столичной прокуратуры. Когда владельцы явились за деньгами, оказалось, что более $272 тыс. из $800 тыс. являются фальшивыми. Подделки обнаружили во время процедуры возврата средств, впоследствии это подтвердила официальная экспертиза.

Впоследствии трое владельцев этих средств обратились в суд и в конце 2019 года окончательно выиграли дело. В их пользу с государства взыскали более 9 млн грн – в эту сумму вошли пропавшие из прокуратуры $272 тыс. по официальному курсу, а также моральная компенсация.

Руководителем группы, которая вела производство по деятельности конвертационного центра, был бывший следователь прокуратуры Киева Антон Дрозд. Он хранил арестованные средства, а затем пытался вернуть фальшивые купюры владельцам, утверждают журналисты "Слідство.Інфо".

В 2019 году Дрозд уволился из прокуратуры и выиграл конкурс на должность в Государственном бюро расследований. Все остальные причастные к этой истории до сих пор работают в прокуратуре Киева, в частности заместитель начальника отдела Владимир Сотниченко, который должен был контролировать деятельность подчиненных следователей.

В прокуратуре Киева журналистам сообщили, что по факту появления фальшивых денег продолжается официальное расследование, но ни одному из их сотрудников не объявили подозрение.

Альперина, известного как "король контрабанды", задержали 27 ноября 2019 года, ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина до 25 января 2020 года с альтернативой залога в 70 млн грн. 2 декабря за него внесли залог, бизнесмен вышел из СИЗО.