Прокурор САП о снятии с Альперина электронного браслета: Такой наглости не проявлял ни один из подозреваемых

По словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Романа Симкива, который является процессуальным руководителем в деле одесского бизнесмена Вадима Альперина, оснований для снятия с бизнесмена электронного браслета не было. Прокурор заявил, что САП будет инициировать открытие уголовного производства против сотрудников одесской полиции, которые сделали это.

На одесского бизнесмена Вадима Альперина в ближайшее время снова наденут электронный браслет. Об этом в комментарии "Украинской правде" 26 января рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, который является процессуальным руководителем в этом деле.

Полиция сообщает прокурору, следователю или детективу о том, что снимает электронный браслет с подозреваемого, однако это не было сделано, подчеркнул Симкив.

"Уже при вмешательстве Национального антикоррупционного бюро сейчас повторно этот браслет будет надет на Альперина. Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Потому что такой наглости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП", – заявил прокурор.

По его словам, оснований для снятия браслета с Альперина не было.

Предыдущее постановление об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить электронный браслет в течение двух месяцев с момента внесения залога – до 2 февраля, пояснил Симкив. Он добавил, что срок 25 января, указанный в постановлении, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей. Этот документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

"Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало в том числе обязанность носить браслет. Если он дал согласие на снятие браслета, то он нарушил это постановление. Поэтому завтра САП и НАБУ будут решать два вопроса – это регистрация уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подача в суд ходатайства о взыскании с Альперина залога в 70 млн грн за снятие браслета", – сказал Симкив.

26 января адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что с его подзащитного сняли браслет, так как закончился срок постановления суда.

26 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. По данным следствия, в результате махинаций с растаможиванием импортируемых в Украину товаров интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время задержания Альперину удалось сбежать. Глава государства отметил, что одесского бизнесмена считают "одним из крестных отцов контрабанды в Украине", и пообещал "ценный подарок" за помощь в его поиске. Федур сказал, что потребности объявлять в розыск его подзащитного нет, он сам придет в САП. Альперина задержали 27 ноября после прихода в САП, ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина до 25 января 2020 года с альтернативой залога в 70 млн грн. 2 декабря за него внесли залог, бизнесмен вышел из СИЗО.