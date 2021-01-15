Достройку газопровода "Северный поток – 2" отложили

В "Северном потоке – 2" точно не знают, когда смогут возобновить строительные работы датского отрезка газопровода, но рассчитывают на задержку не более нескольких дней.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря Фото: EPA

Работы по достройке газопровода "Северный поток – 2" отложили на неопределенное время. Об этом представитель проекта рассказал немецкому изданию Handelsblatt.

Собеседник издания подчеркнул, что проект имеет разрешение от Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу, 15 января. Но это не означает, что прокладка труб начнется сегодня, – сперва необходимо проверить техническое оснащение участников работ.

Представитель проекта "Северный поток – 2" не знает точно, сколько времени это займет, по его мнению, это может быть несколько дней.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако Трамп ветировал его. В Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. "За" проголосовал 81 сенатор, "против" – 13.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Президент России Владимир Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило о завершении работ по строительству участка трубопровода "Северный поток – 2" протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии. Теперь осталось завершить строительство датского отрезка газопровода.