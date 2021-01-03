Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток – 2" из-за санкций США

Норвежская компания DNV GL заявила о прекращении проверки трубопроводной системы Nord Stream 2 до тех пор, пока американские санкции остаются в силе.

Ужесточение санкций против "Северного потока – 2" предусмотрены в оборонном бюджете США на 2021 год Фото: EPA

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL, которая должна была сертифицировать газопровод "Северный поток – 2" по окончании его строительства, отказалась предоставлять эту услугу после новых санкций США в отношении проекта, сообщил "РБК" 2 января со ссылкой на заявление компании.

DNV GL не сможет выдать газопроводу "Северный поток – 2" сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. Компания прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока они остаются в силе, заявили в компании.

В соответствии с текущей ситуацией DNV GL не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода. Компания "реализует план по сворачиванию поддержки по проверке проекта", сообщила DNV GL.

Норвежская DNV GL – партнер работающего газопровода "Северный поток" и строящегося "Северного потока – 2". Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Проверка DNV проводится для того, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды, пояснило "РБК".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. В Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. "За" проголосовал 81 сенатор, "против" – 13.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило, что завершены работы по строительству участка трубопровода "Северный поток – 2" протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии.