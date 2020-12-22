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В "Газпроме" заявили, что сухопутная часть "Северного потока – 2" готова к эксплуатации

В "Газпроме" утверждают, что срок окончания работ по реализации проекта "Северный поток – 2" на морском участке будет зависеть от погодных условий.

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Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против подрядчиков, участвующих в проекте
Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против подрядчиков, участвующих в проекте
Фото: ЕРА

Строительство сухопутной части "Северного потока – 2" завершено. Об этом заявила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, сообщает ТАСС.

По ее словам, сухопутная часть газопровода полностью готова ко вводу в эксплуатацию.

При этом Бурмистрова добавила, что срок окончания строительства морского участка будет зависеть от ряда обстоятельств, прежде всего погодных условий.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждала 1 сентября 2020 года, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Специально оборудованное российское судно "Академик Черский" не стало достраивать газопровод и отправилось в Калининград 27 ноября. Корабль отправили в Россию, поскольку нанятая "Газпромом" для сертификации "Северного потока – 2" норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd не смогла проверить судно и его оборудование из-за санкций США.

Несмотря на это, представитель Nord Stream 2 AG заявил о планах возобновить строительство газопровода уже с 5 декабря. 7 декабря стало известно, что укладку газопровода в водах Германии может продолжить "Фортуна", ходящая под российским флагом. 11 декабря строительство газопровода возобновили.

В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает и ужесточение санкций против "Северного потока – 2". Теперь документ должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Президент России Владимир Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Теги: Газпром, Россия, строительство, газопровод, Северный поток – 2
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