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Трубоукладчик "Северного потока – 2" сменил собственника второй раз

Баржа "Фортуна", достраивающая газопровод "Северный поток – 2", сменила второй раз собственника на фоне возможного ужесточения санкций США, следует из данных Российского международного реестра судов. Первый раз судно перерегистрировало владельца 6 октября этого года.

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Строительство "Северного потока 2" возобновили 11 декабря
Строительство "Северного потока – 2" возобновили 11 декабря
Фото: ЕРА

Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая недавно приступила к строительству короткого участка газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии, снова поменяла собственника, следует из сведений Российского международного реестра судов, которыми располагает РБК.

"Фортуна" сменила владельца первый раз 6 октября 2020 года, писало информационное агентство EADaily. Судно перерегистрировали в Российском международном реестре судов, новым владельцем указали "Универсальную транспортную группу". Ее шесть лет назад зарегистрировали в Москве, а генеральным директором и собственником является Андрей Апреленко.

Новая смена собственника баржи произошла на фоне возможного ужесточения санкций США за строительство "Северного потока – 2". По информации РБК, владельцем судна теперь является ООО "КВТ-Рус". Точная дата смены собственника в российском судовом реестре не указана.

"КВТ-Рус" – московское микропредприятие, внесено в реестр малого и среднего предпринимательства России. В 2019 году у компании не было выручки активов. В ее кассе была 1 тыс. рублей. В компании работает один человек – гендиректор и учредитель Сергей Малков. Известно, что он руководит ЗАО СП "Аэроприма". Эта компания зарегистрирована по одному адресу с "КВТ-Рус".

10 декабря 2020 года "КВТ-Рус" сменила основной вид деятельности с "оптовой торговли водопроводным и отопительным оборудованием" на "предоставление услуг по перевозкам". Дополнительный вид деятельности изменен с "производства прочих насосов и компрессоров" на "деятельность морского грузового транспорта", пишет РБК.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждала 1 сентября 2020 года, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Специально оборудованное российское судно "Академик Черский" не стало достраивать газопровод и отправилось в Калининград 27 ноября. Корабль отправили в Россию, поскольку нанятая "Газпромом" для сертификации "Северного потока – 2" норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd не смогла проверить судно и его оборудование из-за санкций США.

Несмотря на это, представитель Nord Stream 2 AG заявил о планах возобновить строительство газопровода уже с 5 декабря. 7 декабря стало известно, что укладку газопровода в водах Германии может продолжить "Фортуна", ходящая под российским флагом. 11 декабря строительство газопровода возобновили.

В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает и ужесточение санкций против "Северного потока – 2". Теперь документ должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.

Bloomberg отмечал, что Трамп грозился не подписать проект бюджета, поскольку он предусматривает переименование военных баз и не включает отмену закона, защищающего технологические компании от ответственности за большую часть пользовательского контента.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Президент России Владимир Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, США, санкции, строительство, газопровод, Северный поток – 2, корабли
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