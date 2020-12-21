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Песков: Санкции США против "Северного потока – 2" – элемент гибридной войны

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "гибридная война" со стороны США сопровождается недобросовестной конкуренцией.

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Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против подрядчиков, участвующих в проекте
Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против подрядчиков, участвующих в проекте
Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции против "Северного потока – 2" являются одним из элементов "гибридной войны". Об этом 21 декабря сообщает российский ТАСС.

По словам Пескова, "гибридная война" со стороны США сопровождается недобросовестной конкуренцией.

При этом спикер Кремля отметил, что если рассматривать санкции против газопровода как "гибридные военные действия", то "наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов РФ, которая находится в русле финализации проекта "Северный поток – 2".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждала 1 сентября 2020 года, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Специально оборудованное российское судно "Академик Черский" не стало достраивать газопровод и отправилось в Калининград 27 ноября. Корабль отправили в Россию, поскольку нанятая "Газпромом" для сертификации "Северного потока – 2" норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd не смогла проверить судно и его оборудование из-за санкций США.

Несмотря на это, представитель Nord Stream 2 AG заявил о планах возобновить строительство газопровода уже с 5 декабря. 7 декабря стало известно, что укладку газопровода в водах Германии может продолжить "Фортуна", ходящая под российским флагом. 11 декабря строительство газопровода возобновили.

В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает и ужесточение санкций против "Северного потока – 2". Теперь документ должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Президент России Владимир Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Теги: Россия, США, санкции, Дмитрий Песков, строительство, газопровод, гибридная война, Северный поток – 2
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