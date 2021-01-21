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Экономист Алексашенко: Если "Северный поток – 2" не запустят, "Газпром" не обанкротится, Миллера с должности не снимут

Бюджет РФ не заметит недополученных доходов в случае отказа компании "Газпром" от дальнейшего строительства и запуска "Северного потока – 2", и глава компании Алексей Миллер сохранит свою должность. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал российский экономист Сергей Алексашенко.

Алексашенко: Последняя волна санкций против "Северного потока 2" не оставила лазеек
Алексашенко: Последняя волна санкций против "Северного потока – 2" не оставила лазеек
Скриншот: Сергей Алексашенко / YouTube

Достроить "Северный поток – 2" технически возможно, но его не смогут запустить в эксплуатацию, пока не снимут американские санкции. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил экономист, бывший заместитель министра финансов РФ и экс-председатель Центрального банка России Сергей Алексашенко.

"Когда любая компания выходит на публичные рынки, выпускает облигации, продает акции и даже заключает частные сделки, пишутся заявления о рисках. У "Газпрома", уверен, много разных рисков указано в подобном заявлении. Покупателями его облигаций могут быть иностранные инвесторы, которые в случае чего (например, "Северный поток – 2" не построят) могут предъявить иск. Чтобы защитить себя от судебных исков, эмитенты акций и облигаций предупреждают о возможных рисках. Поэтому и "Газпром" об этом написал в меморандуме. К этому нужно относиться не как к заявлению Российской Федерации, официальной позиции "Газпрома", а как к защите от возможного судебного преследования", – пояснил Алексашенко.

По его мнению, сегодня есть основания полагать, что "Северный поток – 2" не запустят.

"В США последовательно принимали несколько волн санкций в отношении газопровода. И, похоже, последняя волна, заложенная в оборонном бюджете на финансовый 2021 год, лазеек не оставила. Предыдущие санкции можно обойти, ведь под них не попадала сертификация и страхование. Было понятно, что если Россия своими силами достроит газопровод, то в принципе его можно запустить. В последнем законе все опции перекрыты. Построить газопровод технически возможно, но чтобы запустить его, международные компании, пользующиеся репутацией в мире, должны выдать сертификаты и застраховать. Но никто не станет этого делать. Мы уже слышали, что сертифицирующая компания из Норвегии отказалась, швейцарская страховая компания тоже. А российские страховые компании вряд ли будут приниматься в расчет. Все это ставит серьезный барьер не столько на пути завершения строительства, сколько запуска "Северного потока – 2". Мне кажется, новые санкции заставили юристов "Газпрома" всерьез задуматься. Если моя интерпретация американских санкций справедлива, то Россия может своими силами достроить газопровод (если Дания и Германия не отзовут разрешения), но этот газопровод нельзя будет запустить в эксплуатацию, пока не снимут американские санкции", – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что российский бюджет не заметит недополученных доходов, если газопровод так и не запустят.

"Стоимость газопровода около 10 млрд. Половина денег – средства самого "Газпрома", половину он взял в долг у европейских газовых компаний. Таким образом, если газопровод не будет запущен, "Газпром" должен будет признать свои убытки в размере €5 млрд. Убытки "Газпрома" в год их признания уменьшат прибыль компании и, следовательно, на половину этой суммы уменьшатся дивиденды акционерам. Правительство России владеет 50% акций "Газпрома", на его долю придется €1,25 млрд недополученных в тот год дивидендов. Кроме того, на балансе "Газпрома" останется долг в 5 млрд, который нужно будет погашать. Если предположить, что долг будет погашаться на протяжении 10 лет за счет уменьшения прибыли, то ежегодно примерно €500 млн евро будет направляться на выплаты (без процентов). Половина прибыли идет на дивиденды – это €250 млн. Доля государства 50%. Следовательно €125 млн (если период погашения кредита будет меньше, скажем, пять лет – €250 млн в год) составят потери в виде недополученных российским бюджетом дивидендов. Это не настолько критично, как кажется. €10 млрд потерять, конечно, неприятно, но "Газпром" после этого банкротом не станет, [главу компании Алексея] Миллера за это с должности не снимут, а российский бюджет просто не заметит недополученных доходов", – резюмировал Алексашенко.

19 января стало известно, что "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта "Северный поток – 2". Об этом говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга.

Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. 

11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. В Конгрессе США отклонили вето Трампа. "За" проголосовал 81 сенатор, "против" – 13.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Президент России Владимир Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать стройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило о завершении работ по строительству участка трубопровода "Северный поток – 2" протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии.

18 января стало известно, что строительство газопровода в водах Германии приостановили из-за жалобы экологов.

19 января правительство США ввело санкции против российского судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток – 2", и его владельца, компании KVT-RUS.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Газпром, Россия, США, Германия, Дания, Норвегия, доходы, газопровод, Северный поток, облигации, Европа, правительство РФ, Сергей Алексашенко
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