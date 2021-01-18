Строительство "Северного потока – 2" приостановили из-за жалобы экологов

Две негосударственные экологические организации Германии потребовали отменить разрешение на строительство "Северного потока – 2" в водах Германии, на время разбирательства разрешение приостановили.

11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили после года простоя Фото: EPA

Ряд немецких экологических организаций добились приостановки строительства "Северного потока – 2". Об этом сообщает телерадиокомпания NDR1.

В частности, негосударственные организации "Союз охраны природы и биоразнообразия" и Deutsche Umwelthilfe подали жалобу на разрешение на строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии, которое выдало Федеральное морское и гидрографическое агентство.

В результате федеральное ведомство решило приостановить разрешение на строительство на время разбирательства по жалобам экологов.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте.

11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. В Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.