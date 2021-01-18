ГОРДОН
 
 
МИР

Строительство "Северного потока – 2" приостановили из-за жалобы экологов

Две негосударственные экологические организации Германии потребовали отменить разрешение на строительство "Северного потока – 2" в водах Германии, на время разбирательства разрешение приостановили.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили после года простоя
11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили после года простоя
Фото: EPA

Ряд немецких экологических организаций добились приостановки строительства "Северного потока – 2". Об этом сообщает телерадиокомпания NDR1.

В частности, негосударственные организации "Союз охраны природы и биоразнообразия" и Deutsche Umwelthilfe подали жалобу на разрешение на строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии, которое выдало Федеральное морское и гидрографическое агентство. 

В результате федеральное ведомство решило приостановить разрешение на строительство на время разбирательства по жалобам экологов.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. 

11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. В Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило о завершении работ по строительству участка трубопровода "Северный поток – 2" протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии, однако уже в середине января этого года Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение на прокладку трубопровода.

Теги: Россия, Германия, газопровод, Северный поток – 2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
Подписчики Каминской на новом снимке увидели сходство певицы с Джоли. Фото
Подписчики Каминской на новом снимке увидели сходство певицы с Джоли. Фото
"Это вам не Мексика". Нефьодов показал, как выглядит после пробежки по морозу
"Это вам не Мексика". Нефьодов показал, как выглядит после пробежки по морозу
"Я сама нашла переписку в его телефоне". Приходько рассказала, почему прощала бывшему мужу измены и домашнее насилие
"Я сама нашла переписку в его телефоне". Приходько рассказала, почему прощала бывшему мужу измены и домашнее насилие
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
Кухар рассказала, как начался ее день рождения на Мальдивах
Кухар рассказала, как начался ее день рождения на Мальдивах
"Шишки вместо глаз", "Аппетитный нос". Ребрик восхитила фанов своим снеговиком
"Шишки вместо глаз", "Аппетитный нос". Ребрик восхитила фанов своим снеговиком
"Папы, которого любила, давно нет". Жена Павлика рассказала о своем отце
"Папы, которого любила, давно нет". Жена Павлика рассказала о своем отце
Билык с Иващенко выступили перед Лукашенко
Билык с Иващенко выступили перед Лукашенко
  Автор хита "Плакала" рассказал, почему мечтает написать пеcню Тине Кароль
  Автор хита "Плакала" рассказал, почему мечтает написать пеcню Тине Кароль
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с кусками льда на голове и в руках
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с кусками льда на голове и в руках
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
alyona alyona выиграла музыкальную премию Евросоюза
alyona alyona выиграла музыкальную премию Евросоюза
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
"Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS