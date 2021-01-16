Посол Украины в Германии назвал "Северный поток – 2" угрозой для европейской солидарности

"Возмутительный газовый скандал" в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания напоминает игры в наперстки и "верю – не верю", заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря Фото: EPA

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал решение федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания создать региональный фонд для строительства газопровода "Северный поток – 2" в обход санкций США. Об этом он заявил в комментарии газете RedaktionsNetzwerk Deutschland, который вышел 15 января.

Посол назвал газопровод "угрозой для перехода на альтернативные источники энергии и для европейской солидарности".

По его словам, этот "возмутительный газовый скандал" в Мекленбурге – Передней Померании напоминает игры в наперстки и "верю – не верю". Он заявил, что действия премьер-министра земли Мануэлы Швезиг могут быть безупречными с юридической точки зрения, но "создают беспорядок и наносят огромный ущерб авторитету Германии".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. В Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. "За" проголосовал 81 сенатор, "против" – 13.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило о завершении работ по строительству участка трубопровода "Северный поток – 2" протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии.