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Одну из веток "Северного потока – 2" могут достроить в июне – Bloomberg

Прокладку одной из двух веток газопровода из России в Германию "Северный поток – 2" планируется завершить в первом полугодии, но этому могут помешать дополнительные санкции США и погодные условия в морских водах Дании.

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160-километровый участок трубопровода "Северный поток 2" могут достроить в этом году
160-километровый участок трубопровода "Северный поток – 2" могут достроить в этом году
Фото: EPA

Оператор строительства газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG планирует завершить основные строительные работы на одной из двух линий трубопровода в июне этого года, несмотря на санкции США, сообщило агентство Bloomberg 14 января со ссылкой на график работ по строительству и собеседников, знакомых с его ходом.

Согласно графику, 160-километровый участок трубопровода могут достроить до конца июня, а в пятницу, 15 января, Nord Stream 2 AG приступит к испытаниям трубы в датских водах.

США ввели санкции против газопровода протяженность 1230 км в декабре 2019 года и расширили их в 2020 году, поскольку считают, что трубопровод, возводимый российским "Газпромом", даст Москве слишком много рычагов влияния на Европу. Участок трубопровода протяженностью 2,6 км в водах Германии проложили в декабре на фоне ужесточения санкций со стороны США, напомнило агентство.

В плане работ сказано, что судно-трубоукладчик Fortuna завершит работы в датских водах к середине последней недели мая, а затем начнет работу в немецких водах, чтобы завершить строительство до июня.

Предполагаемая скорость прокладки трубопровода судном Fortuna составит 0,4 километра в сутки. Завершение первой линии может занять больше времени, потому что оно зависит от результатов буровых исследований и погодных условий. Морское и гидрографическое агентство Германии сообщило Bloomberg, что еще рассматривает запрос Nord Stream 2 о продолжении работ в немецких водах. Датские и немецкие регуляторы отказались комментировать Bloomberg график работ.

Старший аналитик варшавской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк уверен, что этот график не является гарантией того, что одна из линий Nord Stream 2 будет запущена во второй половине 2021 года. Этому помешают сложные погодные условия и ограничения США, считает он. Пока неясно, подготовил ли Nord Stream 2 альтернативный план для ввода в эксплуатацию и сертификацию линии, подчеркнул Кубяк. 

Оператор "Северного потока – 2" сосредоточен на завершении строительства только одной из двух веток, поскольку другое трубоукладочное судно "Академик Черский" не готово к работе, полагает польский аналитик. 

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

11 декабря 2020  года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. В Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. "За" проголосовал 81 сенатор, "против" – 13. 

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило о завершении работ по строительству участка трубопровода "Северный поток – 2" протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии.

Теги: Газпром, США, Германия, санкции, строительство, газопровод, судно, ограничения, Северный поток – 2, трубы
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