Первая немецкая компания вышла из проекта "Северный поток – 2" из-за угрозы американских санкций – Bild

Немецкая компания Bilfinger SE из-за угрозы санкций прекратила сотрудничество с компанией Nord Stream 2 AG – оператором газопровода "Северный поток – 2", сообщила немецкая газета Bild. По данным издания, у Bilfinger SE было несколько контрактов с Nord Stream 2 AG на общую сумму в €15 млн.

Немецкая строительная компания Bilfinger SE вышла из проекта "Северный поток – 2", опасаясь санкций США. Об этом немецкая газета Bild сообщила 19 января, ссылаясь на переписку фирмы, с которой смогла ознакомиться.

Согласно данным издания, Bilfinger SE в декабре уведомила США о намерении прекратить партнерские отношения с проектом, а на прошлой неделе – подтвердила, что выходит из строительства. Это первая немецкая компания, которая отказалась от проекта.

По данным Bild, у Bilfinger SE с оператором газопровода – компанией Nord Stream 2 AG – было заключено несколько контрактов на разработку, поставку и обслуживание систем безопасности, а также на поставку теплогенераторной установки. Объем сделки составляет €15 млн.

Фирма заверила Вашингтон, что разорвала контракты и будет придерживаться положений закона о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA), пишет газета.

Из проекта вышла также швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group, сообщало агентство Bloomberg 15 января. Причиной называли санкции США, предусмотренные в оборонном бюджете страны на 2021 год. Эту информацию подтвердил ТАСС официальный представитель компании Томас Баер. Zurich Insurance Group прекратила все страховое покрытие, которое попадает под ограничения, уточнил Баер.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. "За" проголосовал 81 сенатор, "против" – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти.

МИД Украины приветствовал это решение.

Российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта "Северный поток – 2".