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США могут отменить санкции против "Северного потока – 2", но есть условия

Президент США Джо Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы.

США не хотят допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры
США не хотят допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена готова вести диалог о снятии санкций с газопровода "Северный поток – 2" если Германия предложит механизм для защиты интересов Украины. Об этом 1 февраля написала газета Handelsblatt.

В материале издание ссылается на источники в Белом доме.

В частности, США не хотят допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры, а также предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа, отмечает Handelsblatt.

Как рассказал источник изданию, официальный Берлин должен предложить пакетное решение, которое заблокирует эксплуатацию "Северного потока – 2" в случае сокращения Россией транзитных поставок газа через Украину. США также призывают к пересмотру контракта на транзит российского природного газа через украинскую газотранспортную систему.

Еще один вариант – Германия должна помочь Украине расширить собственную газовую инфраструктуру для поставок водорода в страны Евросоюза. Украина должна оставаться весомым игроком на газовом рынке, считают в Вашингтоне.

По информации Handelsblatt, Германия выразила готовность к обсуждению, но пока не сообщила о конкретных уступках.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта "Северный поток – 2".

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден считает газопровод "Северный поток – 2" "плохой сделкой для Европы". Ожидается, что в ближайшее время Госдепартамент США представит Конгрессу отчет об организациях, помогающих "Газпрому" достроить газопровод. За этим могут последовать меры, чтобы компании вышли из проекта, писало агентство  Reuters 26 января.

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