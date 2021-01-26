Германия самостоятельно не откажется от "Северного потока – 2". Но на сторону Украины уже стали немецкие либералы и партия "зеленых"

Журналист-международник, аналитик Агентства международных исследований.
Германия самостоятельно не откажется от российского "Северного потока – 2" – только под давлением санкций США. Поэтому после избрания Байдена Берлин активизировал лоббистскую деятельность в Америке.
Но несмотря на общий пессимизм относительно судьбы "Северного потока – 2", появился неожиданный поворот в самой Германии.
Последние недели посольство Украины начало массированную разъяснительную кампанию по поводу псевдоэкологического фонда для достройки "СП – 2".
И это вызвало цепную реакцию! На сторону Украины стало немецкое движение Fridays For Future (FFF), которое впервые – вместе с главными экологическими NGOs – выступило широким фронтом против "СП – 2", провело демонстрации в центре Берлина и по всей Германии.
Твит посла Украины в ФРГ Андрея Мельника ретвитнула лидер движения FFF Нойбауэр (за сутки – 45 тыс. просмотров).
И хотя шансы на достройку остаются высокими – все и дальше зависит от США, это развитие может стать game changer.
Тем более, что на сторону Украины, кроме партии "зеленых", стали и местные либералы – председатель партии Линднер (с которым еще недавно воевали за Крым) выступил за мораторий строительства "СП – 2".
Этот кейс наглядно показывает, что классическая дипломатическая деятельность – контакты с официальными органами – может быть успешной только в сочетании с работой по линии гражданского общества.
Источник: Соловей Игорь / Facebook
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