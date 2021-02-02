В Германии ответили на призыв Франции свернуть "Северный поток – 2"

1 февраля госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон призвал Германию отказаться от "Северного потока – 2". В Германии ответили, что не меняют своей позиции по газопроводу.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря Фото: EPA

Правительство Германии не изменило своей позиции по поводу строительства "Северного потока – 2". Об этом 1 февраля заявила заместитель спикера правительства ФРГ Мартина Фиц, отмечает Welt.

Реакция Фиц была ответом на призыв госсекретаря Франции по делам Европы Клемана Бона прекратить проект в связи с действиями российских властей против оппозиции.

Также представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что позиция Франции известна правительству Германии и Берлин находится в "очень тесном контакте" с правительством в Париже. Кроме того, он отметил, что министры иностранных дел ЕС обсудили на прошлой неделе возможную реакцию Европы на арест оппозиционного политика Алексея Навального.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года его заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако тогдашний американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта "Северный поток – 2".

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден считает газопровод "Северный поток – 2" "плохой сделкой для Европы". Ожидается, что в ближайшее время Госдепартамент США представит Конгрессу отчет об организациях, помогающих "Газпрому" достроить газопровод. За этим могут последовать меры, чтобы компании вышли из проекта, писало агентство Reuters 26 января.