Яценюк: Власть возобновила импорт электроэнергии из РФ. Это преступление против нашей безопасности и независимости

Решение украинских властей возобновить импорт электроэнергии из России – ошибочное, его нужно исправлять, подчеркнул экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Яценюк: Какой смысл европейцам прислушаться к требованиям Украины и отказываться от "Северного потока – 2", если нынешняя власть сама опровергает свои аргументы? Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Возобновление импорта электроэнергии из России в Украину – преступление, считает бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Власть возобновила импорт электроэнергии из России. Вещи надо называть своими именами. Это преступление против нашей безопасности и независимости. Это не экономика, а политика и узкие коммерческие интересы", – написал он в Facebook.

Яценюк отметил, что такое решение подрывает международные позиции Украины.

"Какой смысл европейцам прислушаться к требованиям Украины и отказываться от "Северного потока – 2", если нынешняя власть сама опровергает свои аргументы? А все это вместе – цена популизма, некомпетентности и профанации политики. Это именно та цена, которую украинское общество платит за политическое легковерие", – добавил он.

Политик пишет, что за рядом процессов можно распознать целостную внешнюю логику.

"Украину снова пытаются задушить газом российского "Газпрома". Чтобы шантажировать и грабить. Перед этим пробовали выторговать подачу воды в оккупированный Крым. Чтобы облегчить жизнь оккупантам и забрать полуостров навсегда. А перед этим придумали провести на Донбассе выборы под дулами российских автоматов. Чтобы закрепить в Украине целую сеть легитимизированных российских ставленников. Цель одна: установить над Украиной контроль", – подчеркнул Яценюк.

Он считает, что для отвлечения внимания "со всех московских каналов закричали, что Украиной руководит Вашингтон". "Именно Вашингтон, можно подумать, предписывает принимать решения в интересах Кремля", – возмутился экс-премьер.

Он призвал "не испытывать волю народа" и исправить ошибочное решение.

"Мне кажется, что пришло время напомнить власти известное правило, уже не раз проверенное в Украине. Если власть не защищает нашу безопасность и независимость, нашу безопасность и независимость защитит народ. Вопреки власти", – подытожил он.

1 января на сайте НЭК "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт электроэнергии стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK. По состоянию на март 2020 года 95% всех угольных шахт находились в простое.