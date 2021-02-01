Кабмин утвердил порядок компенсаций за отопление электроприборами

Компенсацию в связи с повышением тарифов на электроэнергию получат более 600 тыс. украинских семей на общую сумму 1,4 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство Украины утвердило порядок предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в I квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей. Соответствующее постановление опубликовано 1 февраля на сайте Кабмина.

Правительство компенсирует разницу стоимости потребленной электрической энергии, возникшей после отмены пониженных тарифов с 1 января 2021 года и применения фиксированной цены для бытовых потребителей (кроме тех, кто получает субсидию).

Компенсацию получат следующие категории населения:

граждане, проживающие в жилых домах (в том числе гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных электроотопительными установками, и которые на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф;

граждане, проживающие в многоквартирных негазифицированных домах и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, и которые на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф;

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Главным распорядителем средств является Министерство социальной политики Украины.

"Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо, – написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В общем это более 600 тыс. украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн".

Постановлением №64 (.doc) от 1 февраля 2021 года правительство внесло электроэнергию в список социально значимых товаров.

Законопроект №4672 о внесении изменений в госбюджет для компенсаций в связи с повышением тарифов на электроэнергию 29 января поддержала Верховная Рада Украины. Законом предусмотрено выделение 1,4 млрд грн на компенсации.

Правительство Украины 28 декабря прошлого года пересмотрело тарифы на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену в 90 копеек за первые 100 кВт-ч электроэнергии. В предыдущий раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.