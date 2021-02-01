ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кабмин утвердил порядок компенсаций за отопление электроприборами

Компенсацию в связи с повышением тарифов на электроэнергию получат более 600 тыс. украинских семей на общую сумму 1,4 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правительство компенсирует разницу стоимости потребленной электроэнергии, возникшей после отмены льготных тарифов и применения фиксированной цены
Правительство компенсирует разницу стоимости потребленной электроэнергии, возникшей после отмены льготных тарифов и применения фиксированной цены
Фото: depositphotos.com

Правительство Украины утвердило порядок предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в I квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей. Соответствующее постановление опубликовано 1 февраля на сайте Кабмина.

Правительство компенсирует разницу стоимости потребленной электрической энергии, возникшей после отмены пониженных тарифов с 1 января 2021 года и применения фиксированной цены для бытовых потребителей (кроме тех, кто получает субсидию).

Компенсацию получат следующие категории населения:

  • граждане, проживающие в жилых домах (в том числе гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных электроотопительными установками, и которые на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф;
  • граждане, проживающие в многоквартирных негазифицированных домах и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, и которые на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф;
  • многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Главным распорядителем средств является Министерство социальной политики Украины.

"Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо, – написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В общем это более 600 тыс. украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/259717055595505

Постановлением №64 (.doc) от 1 февраля 2021 года правительство внесло электроэнергию в список социально значимых товаров.

Законопроект №4672 о внесении изменений в госбюджет для компенсаций в связи с повышением тарифов на электроэнергию 29 января поддержала Верховная Рада Украины. Законом предусмотрено выделение 1,4 млрд грн на компенсации.

Правительство Украины 28 декабря прошлого года пересмотрело тарифы на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену в 90 копеек за первые 100 кВт-ч электроэнергии. В предыдущий раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

Теги: Украина, госбюджет, правительство, льготы, отопление, цены, Министерство социальной политики, тарифы, электроэнергия, закон, население, премьер-министр, Денис Шмыгаль, цена, Кабмин, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"С 40-летием, моя любовь". Супруга Тимберлейка показала мужа с короной на голове
"С 40-летием, моя любовь". Супруга Тимберлейка показала мужа с короной на голове
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"Люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра". "Танцующий миллионер" Вакки рассказал, когда познакомился со своей избранницей
"Люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра". "Танцующий миллионер" Вакки рассказал, когда познакомился со своей избранницей
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS