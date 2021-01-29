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ДЕНЬГИ

Рада выделила 1,4 млрд грн на компенсацию затрат на электроотопление

Закон о выделении средств на компенсации затрат на электроотопление поддержало 310 нардепов.

Льготный тариф на электроэнергию был отменен с 1 января
Льготный тариф на электроэнергию был отменен с 1 января
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 29 января поддержала законопроект №4672 о внесении изменений в госбюджет для компенсаций в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Закон предусматривает выделение 1,4 млрд грн на компенсации.

Документ поддержало 310 нардепов.

Поддержать закон парламентариев на заседании просил премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"Этот законопроект даст возможность возмещать льготы из соответствующей статьи субсидий, на которую в этом году выделили 36,6 млрд грн. Этой суммы хватает для оплаты всех субсидий, которые будут в этом году", – сказал он.

Нардепы также поддержали срочное подписание закона главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

В документе указано, что в течение недели с момента вступления закона в силу правительство должно определить механизм предоставления таких субсидий.

Правительство Украины 28 декабря прошлого года пересмотрело тарифы на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену на первые 100 кВт-ч электроэнергии (льготный тариф составлял 0,9 грн, тариф на электроэнергию сверх льготного тарифа – 1,68 грн/кВт-час).

По данным Министерства энергетики Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн, заявляли в ведомстве.

27 января Кабинет Министров Украины поддержал решение о выплате компенсаций гражданам, у которых дома установлено электрическое отопление.

28 января Рада поддержала проект постановления №4650 "О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги". Парламент рекомендовал Кабмину подать предложения о внесении изменений в госбюджет в части увеличения расходов на оплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а также представить предложения о внесении изменений в законодательство "с целью завершения отопительного сезона 2020–2021 года на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, которая действовала до 1 января 2021 года".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, отопление, электроэнергия, Денис Шмыгаль, Кабмин
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