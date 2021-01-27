ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин Украины поддержал выплату компенсаций за повышение тарифов на электроэнергию

Компенсации за тарифы на электроотопление будут начисляться автоматически, общая сумма выплат составит 1,4 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Компенсация за тарифы на электроэнергию полагается с 1 января этого года
Компенсация за тарифы на электроэнергию полагается с 1 января этого года
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины поддержал решение о компенсации за повышение тарифов на услуги электроотопления на заседании 27 января, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

"Продолжаем реализацию нашей стратегии по преодолению тарифного кризиса и созданию справедливых правил на рынке газа в восемь шагов. Правительство поддержало решение о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопление. Важно, что это будет касаться также многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа", – написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам принятия постановления.

Компенсации за тарифы на электроотопление будут начисляться автоматически, общая сумма выплат составит 1,4 млрд грн, подчеркнул он. 

"РБК-Украина" со ссылкой на копию постановления правительства пишет, что компенсация полагается с 1 января 2021 года таким категориям потребителей:

  • проживающим в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженную цену;
  • проживающим в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и которые на 31 декабря прошлого года имели право на пониженный тариф;
  • проживающим в негазифицированных многоквартирных домах, где отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), имеющие на 31 декабря 2020 года право на пониженный тариф;
  • многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

Размер компенсации не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода. Согласно документу, компенсация предоставляется в виде направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением как частичную оплату за потребленную в первом квартале 2021 года электрическую энергию на лицевые счета потребителей.

Правительство Украины 28 декабря прошлого года пересмотрело тарифы на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену в 90 копеек за первые 100 кВт-ч электроэнергии. В предыдущий раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

Теги: Кабинет Министров, льготы, отопление, тарифы, электроэнергия, теплоснабжение, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз, и сколько стоит операция в Австрии
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз, и сколько стоит операция в Австрии
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти". ДиКаприо обратился к Байдену с открытым письмом
"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти". ДиКаприо обратился к Байдену с открытым письмом
"Очень залипательное видео". Модель с 15-м размером груди попрыгала перед камерой
"Очень залипательное видео". Модель с 15-м размером груди попрыгала перед камерой
Блондинка Мика Ньютон показала, как выглядела, когда была брюнеткой и рыжеволосой
Блондинка Мика Ньютон показала, как выглядела, когда была брюнеткой и рыжеволосой
Мозговая показала, как выглядела, когда была в идеальной форме, и заявила о желании сбросить вес
Мозговая показала, как выглядела, когда была в идеальной форме, и заявила о желании сбросить вес
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" – тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Рада видеть вас на своем теле". Иващенко показала тату в виде птиц
"Рада видеть вас на своем теле". Иващенко показала тату в виде птиц
  Никита Ефремов: Я пытался покончить с собой
  Никита Ефремов: Я пытался покончить с собой
"Это будет мой последний пост". Андерсон объявила, что покидает соцсети
"Это будет мой последний пост". Андерсон объявила, что покидает соцсети
Апина, сидя на унитазе, рассказала о страхе перед СБУ и как проникала в Украину "тайными тропами"
Апина, сидя на унитазе, рассказала о страхе перед СБУ и как проникала в Украину "тайными тропами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS