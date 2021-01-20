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До конца отопительного сезона тарифы на тепло в Украине повышать не будут – Кличко

В понедельник между правительством, Ассоциацией городов Украины и представителями парламента должен быть подписан меморандум об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ в Украине, сообщил глава ассоциации и мэр Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Нам удалось достичь понимания с центральной властью
Виталий Кличко: Нам удалось достичь понимания с центральной властью
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона в Украине повышать не будут. Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины (АГУ) Виталий Кличко по результатам правительственного совещания, сообщает сайт политика.

"Нам удалось достичь понимания с центральной властью по поводу необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", – отметил после совещания Кличко.

Он сообщил, что в понедельник между правительством, АГУ и представителями парламента должен быть подписан меморандум об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ в Украине. В частности, речь в документе должна идти о первоочередных шагах по урегулированию вопроса разницы в тарифах на тепло, а также о компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.

В правительственном совещании, инициированном Ассоциацией городов Украины, приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, мэры: Киева – Виталий Кличко, Мариуполя – Вадим Бойченко, Кропивницкого – Андрей Райкович, Винницы – Сергей Моргунов, Кривого Рога – Константин Павлов и первый заместитель городского головы Харькова – Александр Новак, представители НАК "Нафтогаз України", Офиса президента Украины и народные депутаты, сказано в сообщении.

Теги: Виталий Кличко, правительство, отопление, НАК Нафтогаз, цены, Александр Новак, тарифы, Константин Павлов, Вадим Бойченко, Сергей Моргунов, теплоснабжение, Денис Шмыгаль, Андрей Райкович
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