Витренко подтвердил, что правительство не будет повышать тарифы после договоренностей с Кличко

Комментируя заявление мэра Киева и главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко, врио министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что правительство действительно договорилось с городами и не будет повышать тарифы для населения.

Юрий Витренко: Действительно, правительство договорилось с городами, тарифы для людей повышаться не будут Фото: НВ / Facebook

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил, что по итогам совещания с Ассоциацией городов Украины, инициированного главой организации и мэром Киева Виталием Кличко, правительство не будет повышать тарифы для населения. Об этом Витренко сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я хотел подчеркнуть, что, действительно, правительство договорилось с городами, тарифы для людей повышаться не будут", – сказал Витренко.

Кличко отметил, что повышение цены на газ может привести к социальному взрыву.

"Ассоциацией городов Украины была инициирована встреча с премьер-министром, где поднимался вопрос о компенсации. Мы понимаем, что подавляющее большинство украинцев будут не в состоянии заплатить по той цене на газ, которая сегодня существует. Хочу еще раз подтвердить, что мы делаем все для того, чтобы цены на газ не повышались", – сказал мэр столицы.

20 января Кличко сообщил, что тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона в Украине повышаться не будут.

"Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", – отметил он после совещания с правительством.

13 января мэр подчеркивал, что в текущем отопительном сезоне цена на отопление и горячее водоснабжение в столице не изменится.