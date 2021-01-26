Зеленский призвал нардепов от "Слуги народа" поддержать назначение Витренко

По словам нардепа от фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко наиболее независимым кандидатом на должность министра энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" вечером 25 января призвал монобольшинство поддержать назначение бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра. Об этом замглавы фракции Евгения Кравчук рассказала "Украинской правде".

"Просил поддержать Витренко. Считает его самым независимым кандидатом, то есть равноудаленным от всех бизнес-групп. Также отметил, что в области энергетики должен быть полноценный министр", – сказала Кравчук.

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко на брифинге после заседания отметил, что общение нардепов с Витренко заняло примерно полтора часа. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Были разговоры, задавали вопросы коллеги: и текущие, относительно ситуации с тарифами, и стратегические – как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли. Сейчас продолжается процесс голосования подписями во фракции. Мы принимаем фракцией решение – вы знаете, у нас они принимаются 70% [голосов], то есть 173 нужно депутата, и если мы получим эту цифру завтра [26 января] или послезавтра, то направим представление премьер-министру. Голосование за господина Витренко [в Раде] может быть либо в среду [27 января], либо в четверг, либо в пятницу. Завтра точно не может быть, поскольку нам нужно сформировать за него еще необходимое количество голосов", – сказал он.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. "За" проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

21 декабря Кабмин назначил его и.о. министра энергетики.