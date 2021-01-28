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Рада рекомендовала Кабмину вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч в месяц

Верховная Рада рекомендовала Кабмину подать предложения о внесении изменений в госбюджет в части увеличения расходов на оплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

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Льготный тариф на электроэнергию отменили с 1 января
Льготный тариф на электроэнергию отменили с 1 января
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины на заседании 28 января поддержала проект постановления №4650 "О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект, авторами которого являются около 150 народных депутатов, поддержало 337 парламентариев.

Как указано в документе, Рада, в частности, рекомендует Кабмину подать предложения о внесении изменений в госбюджет в части увеличения расходов на оплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а также представить предложения о внесении изменений в законодательство "с целью завершения отопительного сезона 2020-2021 года на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, которая действовала до 1 января 2021 года".

Также Кабмину рекомендовали совместно с Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установить отдельный тариф на электроэнергию для населения в объеме до 100 кВт/ч в месяц. Кроме этого, предлагается установить отдельные тарифы на электроэнергию для населения, которая используется для отопления домов в объеме до 3 тыс. кВт/ч в месяц.

Правительство Украины 28 декабря прошлого года пересмотрело тарифы на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену на первые 100 кВт-ч электроэнергии (льготный тариф составлял 0,9 грн, тариф на электроэнергию сверх льготного тарифа – 1,68 грн/кВт-час).

По данным Министерства энергетики Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн, заявляли в ведомстве.

27 января Кабинет Министров Украины поддержал решение о выплате компенсаций гражданам, у которых дома установлено электрическое отопление.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, электроэнергия, Кабмин
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