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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

В инфографике на сайте НЭК "Укрэнерго" появилась Россия как источник импорта электроэнергии в Украину.

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Предыдущий раз, когда Украина импортировала электроэнергию из России, был с осени 2019 года по март 2020-го после четырехлетнего перерыва
Предыдущий раз, когда Украина импортировала электроэнергию из России, был с осени 2019 года по март 2020-го – после четырехлетнего перерыва
Фото: depositphotos.com

Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. Об этом свидетельствуют данные на сайте НЭК "Укрэнерго".

Импорт электроэнергии из Беларуси составил 480 МВт-ч.

Скриншот: ua.energy
Скриншот: ua.energy

Ранее сегодня агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что украинские компании готовятся возобновить импорт электроэнергии из России с 1 февраля 2021 года. В период с 12.00–15.00 планируются поставки в Украину 200 МВт-ч ежечасно и с 21.00–23.00 – по 100 МВт-ч.

По информации агентства, доступ к сечению Россия – Украина мощностью 50 МВт на февраль выкупило ООО "Новая энергетическая компания", еще по 100 МВт с 1-го по 28 февраля и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс".

Основатель ООО "НЭК", по данным "Интерфакс-Украина", – ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", президентом этой компании является бывший глава "Региональной газоснабжающей компании" Дмитрия Фирташа Александр Притыка.

"Главком" пишет, что до газового бизнеса Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что бенефициарами ООО "Стимекс" являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, каждый владеет половиной активов. Дружук ранее работал генеральным директором в "Пакко холдинг" – это ретейлер и оператор магазинов "Вопак" и "Пакко" на западе Украины.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром"По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт электроэнергии стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK. По состоянию на март 2020 года 95% всех угольных шахт находились в простое.

Теги: Россия, энергетика, импорт, Укрэнерго, электроэнергия, энергосистема
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