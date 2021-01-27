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Марунич: Витренко ставит под угрозу гарантированный заработок Украины на транзите и провоцирует кросс-дефолт госкомпаний

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко стремится взять под свой контроль все больше принадлежащих государству сетей без учета норм законодательства и сложившихся реалий, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Дмитрий Марунич: "Победитель Стокгольма" и не подумал проверить юридические последствия своих предложений
Дмитрий Марунич: "Победитель Стокгольма" и не подумал проверить юридические последствия своих предложений
Фото: UKRLIFE.TV / YouTube

Крупнейшие государственные компании Украины оказались перед угрозой дефолта из-за решений временно исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко, пишет в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ" 27 января сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Временный министр энергетики ставит под угрозу гарантированный заработок Украины на транзите и провоцирует кросс-дефолт государственных компаний. На днях правительство провело ротацию владельцев государственных компаний: НЭК "Укрэнерго" и ООО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) перевели под управление Министерства энергетики, а НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго" – в прямое подчинение Кабинета Министров. Инициатором решения стал врио министра энергетики Юрий Витренко. Однако, как выяснилось, "победитель Стокгольма" и не подумал проверить юридические последствия своих предложений", – отметил эксперт.

Он утверждает, что подчинение "Энергоатома" Кабмину идет вразрез с нормами ряда законов Украины, подвергает компанию риску досрочного погашения кредита на $300 млн в Европейском банке реконструкции и развития и может вызвать кросс-дефолт – необходимость досрочно оплатить одновременно все долговые обязательства – по кредиту "Евроатома".

"Кроме того, Украина обязалась разграничить функции контроля и управления атомной энергетикой. Поэтому Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), которая является регулятором отрасли, и "Энергоатом" как оператор атомных станций должны подчиняться различным ведомствам. Обычно ГИЯРУ было подотчетно Минэкологии, а "Энергоатом" – Минэнерго. Однако после нескольких хаотичных формирований-расформирований министерств в 2019 году ГИЯРУ и "Энергоатом" ненадолго оказались в подчинении одного органа – Минэкоэнерго. Тогда же за нарушение условий соглашения ЕБРР приостановил кредитование программы повышения безопасности энергоблоков. Разблокировать кредит удалось только после переподчинения ГИЯРУ Кабмину", – добавил Марунич.

По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий, сейчас ситуация повторяется – "Энергоатом" и ГИЯРУ вновь оказались "под одной крышей" Кабмина.

"Возможные последствия в виде требования ЕБРР досрочно погасить кредит и вероятного кросс-дефолта по ряду международных обязательств указаны выше. Зачем же Юрий Витренко инициировал перевод, который вызвал столько проблем? Новый врио министра энергетики стремится взять под свой контроль все больше принадлежащих государству сетей (электричество, газ, нефть) – без учета норм законодательства и сложившихся реалий", – написал он.

Марунич отметил, что "Магистральные газопроводы Украины" – владелец ООО "Оператор ГТС Украины" – прошел сертификацию Секретариата энергетического сообщества как независимый оператор газотранспортной системы, что стало одним из условий подписания контракта с российским "Газпромом" в позапрошлом году на транзит газа на пять лет.

"Как выяснилось, ни Минэнерго, ни Кабмин и не подумали проконсультироваться с энергосообществом. И теперь, по словам директора секретариата ЭС Януша Копача, может понадобиться проведение повторной сертификации ОГТСУ. Как это повлияет на транзитный контракт и не поставят ли под вопрос его выполнение россияне? Как отреагируют европейские трейдеры, которые в этом году активно пользуются украинской ГТС и особенно – подземными хранилищами? При этом одно обстоятельство уже очевидно – обо всех этих нюансах Юрий Витренко, который целый год щеголял тем, что именно он был среди подписантов нового контракта на транзит с "Газпромом", подумать не удосужился", – заявил эксперт.

Идею Витренко перевести в подчинение Минэнерго АО "Укртранснафта" он назвал сомнительной.

"Это предприятие с доходом примерно 3,6 млрд грн в год осуществляет транзит нефти и в настоящее время контролируется "Нафтогазом". Витренко недооценил возможные риски в стремлении подгрести под себя ликвидный актив. В "Нафтогазі" довольно популярно объяснили временному министру, что реализация его идеи приведет к необходимости досрочного погашения евробондов "Нафтогазу" на $1,5 млрд и кросс-дефолту по кредитам на сумму более 64,5 млрд грн. Однако риски оценил правительственный комитет, который отказался удовлетворить прихоти врио главы Минэнерго Юрия Витренко", – резюмировал Дмитрий Марунич.

Теги: Газпром, энергетика, дефолт, Укрэнерго, ЕБРР, ГТС, газопровод, транзит, Энергоатом, кредиты, Укртранснафта, Юрий Витренко, Дмитрий Марунич, Укргидроэнерго, Кабмин, госкомпании
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