В "Слуге народа" сообщили, когда Рада может проголосовать за назначение Витренко

Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко говорил, что голосование за кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики и первого вице-премьер-министра состоится после того, как этот вопрос получит поддержку 70% членов монобольшинства. Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что в Кабмин уже подали соответствующее представление.

Голосование за назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко на пост министра энергетики и первого вице-премьер-министра, вероятно, состоится 28 января.

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Представление от фракции относительно этой кандидатуры мы уже официально оформили и передали. Теперь уже от премьер-министра должны быть внесены все документы. Насколько мне известно, и глава фракции подтвердил, очень вероятно, что голосование состоится завтра", – сказала Кравчук.

Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко говорил 25 января, что голосование за кандидатуру Витренко состоится после того, как этот вопрос получит поддержку 70% членов монобольшинства.

"Мы принимаем фракцией решение – вы знаете, у нас они принимаются 70% [голосов], то есть 173 нужно депутата, и если мы получим эту цифру завтра [26 января] или послезавтра, то направим представление премьер-министру", – объяснял он.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

21 декабря Кабмин назначил его и.о. министра энергетики. 25 января Витренко снова проходил собеседование с фракцией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал поддержать его кандидатуру.