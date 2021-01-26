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Омелян: Импорт электроэнергии возвращает Украину в сферу влияния Кремля

Энергетическая система Украины поставлена перед фактом – либо не будет электричества, либо оно будет только из России перетоком через Беларусь, заявил экс- министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Омелян: Зеленский с этой своей ролью предателя полностью согласился и ведет Украину обратно в Москву
Омелян: Зеленский с этой своей ролью предателя полностью согласился и ведет Украину обратно в Москву
Фото: UA: Перший / Facebook

Покупка электроэнергии в России и Беларуси приведет Украину к потере энергетической независимости, а энергосистема страны перейдет под контроль Кремля, заявил в эфире телеканала "Еспресо" заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы имеем ситуацию, когда полностью убитая энергетическая система Украины поставлена перед фактом – у вас либо не будет электричества, или будет только из России переток через Беларусь. И [президент Украины Владимир] Зеленский с этой своей ролью предателя полностью согласился и ведет Украину обратно в Москву", – сказал экс-министр.

Политик напомнил, что при этом глава политсовета партии ОПЗЖ и кума президента РФ Виктора Медведчука, Андрей Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию России. 

Украина с 2021 года начала импорт электроэнергии из Беларуси. В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Временный запрет на импорт электроэнергии из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским. 16 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси, вопреки позиции Зеленского, писал "Цензор.НЕТ". НКРЭКУ разрешила трейдерам заключать контракты на поставку электроэнергии в 2021 году, отмечало издание.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром"По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK.

Теги: Россия, Беларусь, энергетика, импорт, электричество, электроэнергия, Владимир Омелян, энергосистема
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