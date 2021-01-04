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Украина с начала года импортировала из Беларуси 150 МВт-ч электроэнергии

По данным "Интерфакс-Украина", электроэнергию из Беларуси выкупили ООО "ДЭ Трейдинг" и ООО "Днипросталь-энерго".

Импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп"
Импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп"
Фото: depositphotos.com

В Украину с начала года импортировали из Беларуси 150 МВт-ч электроэнергии, из Словакии – 30 МВт-ч. Такие данные 4 января опубликованы на сайте НЭК "Укрэнерго".

Украина экспортировала  93 МВт-ч электроэнергии в Венгрию и 40 МВт-ч – в Румынию.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные суточного аукциона на 1 января отмечает, что "межгосударственные сечения в направлении Беларусь-Украина были выкуплены компаниями ООО "ДЭ Трейдинг" и ООО "Дніпросталь-енерго" –1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние пять часов суток) соответственно". "Днепросталь-Энерго" принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку, "Донбассэнерго" принадлежит бизнесмену и нардепу от группы "Довіра" Максиму Ефимову.

Фото: ua.energy
Инфографика: ua.energy

В сообщении также сказано, что сечение в направлении Словакия-Украина выкупило ООО "ТАС Энергия страны" – 200 МВт в сутки. Эта же компания выкупила 150 МВт сечения в направлении Украина-Венгрия. Конечный владелец "ТАС "Энергия страны" – бизнесмен и политик Сергей Тигипко.

По данным издания ExPro, в январе 2021 года импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп", они получили доступ к сечениям на месячном аукционе.

Ожидаются обновленные данные по результатам других суточных аукционов, пишет "Интерфакс-Украина".

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским. 16 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси вопреки позиции Зеленского, писал "Цензор.НЕТ". НКРЭКУ разрешила трейдерам заключать контракты на поставку электроэнергии в 2021 году, отмечало издание.

За два дня до решения НКРЭКУ, 14 декабря, народный депутат от "Батьківщини", первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импортэлектроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года. Но в сессионный зал документ пока не выносился.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". 

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром"По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK.

Теги: Беларусь, Виктор Пинчук, Сергей Тигипко, энергетика, Венгрия, импорт, Укрэнерго, экспорт, электроэнергия, Донбассэнерго, Максим Ефимов, энергосистема, Днепросталь-Энерго
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