Украина с начала года импортировала из Беларуси 150 МВт-ч электроэнергии

По данным "Интерфакс-Украина", электроэнергию из Беларуси выкупили ООО "ДЭ Трейдинг" и ООО "Днипросталь-энерго".

В Украину с начала года импортировали из Беларуси 150 МВт-ч электроэнергии, из Словакии – 30 МВт-ч. Такие данные 4 января опубликованы на сайте НЭК "Укрэнерго".

Украина экспортировала 93 МВт-ч электроэнергии в Венгрию и 40 МВт-ч – в Румынию.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные суточного аукциона на 1 января отмечает, что "межгосударственные сечения в направлении Беларусь-Украина были выкуплены компаниями ООО "ДЭ Трейдинг" и ООО "Дніпросталь-енерго" –1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние пять часов суток) соответственно". "Днепросталь-Энерго" принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку, "Донбассэнерго" принадлежит бизнесмену и нардепу от группы "Довіра" Максиму Ефимову.

Инфографика: ua.energy

В сообщении также сказано, что сечение в направлении Словакия-Украина выкупило ООО "ТАС Энергия страны" – 200 МВт в сутки. Эта же компания выкупила 150 МВт сечения в направлении Украина-Венгрия. Конечный владелец "ТАС "Энергия страны" – бизнесмен и политик Сергей Тигипко.

По данным издания ExPro, в январе 2021 года импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп", они получили доступ к сечениям на месячном аукционе.

Ожидаются обновленные данные по результатам других суточных аукционов, пишет "Интерфакс-Украина".