Компания "Днепросталь-Энерго" Пинчука начала покупку электроэнергии из Беларуси – СМИ

Поставки электроэнергии с Белорусской АЭС в Украину компания бизнесмена Виктора Пинчука начала с 1 января, пишет "РБК-Украина".

1 января в Украину ожидается импорт из Беларуси не менее 110 МВт электроэнергии, это равно 10% всей мощности недавно введенной в эксплуатацию Белорусской АЭС Фото: белаэс.бел

Компания "Днепросталь-Энерго" украинского бизнесмена Виктора Пинчука с 1 января начала поставки электроэнергии в Украину с Белорусской АЭС, пишет агентство "РБК-Украина" со ссылкой на итоги суточных аукционов НЭК "Укрэнерго" по доступу к межгосударственным сетям.

По данным журналистов, "Днепросталь-Энерго" получила возможность ежесуточно импортировать из Беларуси 60 МВт.

Также право закупать электроэнергию в Беларуси имеет компания "Донбассэнерго", которая принадлежит бизнесмену и нардепу от группы "Довіра" Максиму Ефимову. "Донбассэнерго" получила доступ к суточной мощности 50 МВт, отмечает агентство.

"РБК-Украина" пишет, что 1 января ожидается импорт в Украину из Беларуси не менее 110 МВт электроэнергии, это равно 10% всей мощности недавно введенной в эксплуатацию Белорусской АЭС, которую бойкотируют страны Балтии и Польша.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским. 16 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси вопреки позиции Зеленского, писал "Цензор.НЕТ". НКРЭКУ разрешила трейдерам заключать контракты на поставку электроэнергии в 2021 году, отмечало издание.

За два дня до решения НКРЭКУ, 14 декабря, народный депутат от "Батьківщини", первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года. Но в сессионный зал документ пока не выносился.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK.