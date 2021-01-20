Гончаренко: У государственного "Центрэнерго" сегодня нет угля. Это не просто нонсенс. Это преступление

Если бы власть была профессиональной и ответственной, виновные в провале отопительного сезона на "Центрэнерго" уже давно были бы отправлены в отставку, заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко: Это преступление. Такое же преступление, как если бы армия не имела патронов перед боем Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Государственная компания "Центрэнерго" полностью провалила подготовку к отопительному сезону и при первом похолодании осталась без угля, что поставило под угрозу всю энергосистему страны, заявил в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Никогда в истории Украины государственные компании, от которых зависит прохождение зимы, не входили отопительный сезон без угля. У государственного "Центрэнерго" сегодня нет угля. Это не просто нонсенс. Это преступление. Такое же преступление, как если бы армия не имела патронов перед боем", – отметил Гончаренко.

Нардеп отметил, что "понятный" бизнесмену Игорю Коломойскому менеджмент государственной компании "Центрэнерго" просто решил не закупить уголь на зиму, заставив всю страну просить о помощи у режимов президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Позавчера мы уже просили помощи у Лукашенко и они нам аварийно поставляли ток. Это стыд. Это прямое отражение того, как олигархи [президента Украины Владимира] Зеленского разрушают нашу страну", – подчеркнул политик.

Гончаренко добавил, что если бы власть была профессиональной и ответственной, виновные провале отопительного сезона на "Центрэнерго" уже давно были бы отправлены в отставку.

"При любой прошлой власти (даже преступной), все руководители энергетического сектора – Минэнерго, регулятора, председатели госкомпаний были бы уволены и были бы начаты проверки", – отметил нардеп.

15 января нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

18 января "Укрэнерго" предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля и в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.

17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, пишет "РБК-Украина".