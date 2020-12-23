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ПОЛИТИКА

Экс-советник главы Фонда госимущества: Готовить "Центрэнерго", облэнерго и ТЭЦ к продаже можно и нужно

Команда, которая готовила приватизацию энергопредприятий, четко понимала, что уже в первой половине 2020 года все госпакеты в облэнерго и ТЭЦ будут готовы и выставлены на аукционы, и если бы этому не мешали, то сейчас никто бы не носил взятки в Фонд госимущества, заявил экс-советник руководителя ФГИУ Дмитрия Сенниченко Алексей Беспалов.

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Алексей Беспалов: Карантин же не помешал продаже спиртзаводов, правда?
Алексей Беспалов: Карантин же не помешал продаже спиртзаводов, правда?
Фото: censor.net

Ручное управление предприятиями, в которых есть доля собственности государства, всегда будет провоцировать коррупцию и попытки подкупить главу Фонда госимущества Украины, заявил в своем блоге на "Цензор.НЕТ" экс-советник руководителя ФГИУ Дмитрия Сенниченко Алексей Беспалов.

"Так что очередная взятка Дмитрию Сенниченко – это, к сожалению, фактический провал (конец/приговор) той политики, которую (независимо от персоналий) проводил ФГИУ, который за два года так и не смог организовать приватизацию "Центрэнерго", облэнерго и ТЭЦ. И тем самым выполнить распоряжение КМУ, поручения президента и правительства Именно такая задача стояла перед командой фонда во главе с Дмитрием Сенниченко. И с такой целью к этой команде присоединился в ноябре 2019 года и я в качестве советника", – написал он.

Беспалов убежден, что причина провала большой энергетической приватизации – не в карантине и задержке с принятием RAB-тарифов, а в том, что продавать нечего.

"Чтобы продать госпакет, его нужно еще к продаже подготовить... а это не один месяц. И каждый месяц отсрочки процесса подготовки к приватизации – это перенос процесса самой продажи (приватизации) на следующий календарный год. Поэтому госпакеты в "облах", "Центрэнерго" и ТЭЦ и не продали… Те, кто есть, продавать не могут (не готовят, не умеют, не понимают, не знают, как правильно) или не хотят (не хотят брать на себя ответственность или выполняют указание извне фонда – саботировать приватизацию). А тем, кто мог и хотел организовать энергетическую приватизацию – просто не разрешили это сделать", – заявил эксперт. 

Он добавил, что его целью как советника была подготовка госпакетов в этих компаниях к приватизации.

"Мы четко понимали, что уже в первой половине 2020 года все госпакеты в облэнерго и ТЭЦ будут готовы к приватизации и выставлены на аукционы. Если бы нам не помешали, никто бы не носил взятки во ФГИУ сегодня. А карантинные ограничения, возможно, не стали бы сдерживающим фактором, если бы на столе у главы ФГИУ лежали понятные расчеты поступлений в госбюджет (карантин же не помешал продаже спиртзаводов, правда?) – отметил Беспалов. – Значит, готовить "Центрэнерго", облэнерго и ТЭЦ к продаже можно и нужно. Также не вижу причин, которые могут мешать команде ФГИУ приступить к выполнению требований "Об акционерных обществах" в части введения в наблюдательные советы независимых директоров. И обязательного назначения руководителей компаний по итогам открытых конкурсов".

9 декабря Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что бывший сотрудник акционерного общества "Николаевоблэнерго" предложил Сенниченко $100 тыс. за назначение на должность главы правления "Николаевоблэнерго". Экс-чиновника задержали при передаче первой части взятки.

В январе Сенниченко предлагали $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. НАБУ тогда задержало причастных.

В июле еще один мужчина пытался "купить" у Сенниченко две должности за $800 тыс. и тоже был задержан. 

Расследования по этим двум попыткам дать взятку главе ФГИ завершены.

Теги: коррупция, Фонд госимущества, приватизация, ТЭЦ, Центрэнерго, подкуп, Дмитрий Сенниченко, госимущество
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